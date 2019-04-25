مصر | مدير أمن الجيزة يواصل حملاته بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يواصل حملاته بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 25 طقطوقة – 5 ميزان – 85 كرسى – 3 غرزة شاى – 15 قلب شيشة،– 5 استاند – 2 كوريك عجل – 1 عربة يد – 1 تروسيكل – 3 تروللي، وفي مجال

مجهود البحث الجنائي تم ضبط 6 حكم جزئى – 1 جناية – 8 اشتباه – 1 بائع متجول – 1 مستانف – 1 تسول – 1 خيال وجمال 13 غرامات – 8 اشتباه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

النيابة تعاين مسرح انتحار فتاة التجمع لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع انتحار فتاة شنقا بمنطقة التجمع الأول، للوقوف على أسباب الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وشهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية، عندما أقدمت فتاة على الانتحار بشنق نفسها بعد قطع حبيبها علاقته بها.

البداية عندما تلقي الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من شرطة النجدة بانتحار فتاة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، وبالانتقال والفحص تبين قيام فتاة فى منتصف العقد الثالث من العمر، بالانتحار بشنق نفسها وبعمل التحريات دلت أنها أقدمت على الانتحار بشنق نفسها بسبب مرورها بأزمة عاطفية.

وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.