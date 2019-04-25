مصر | "لإنشاء كوبري علوي".. إغلاق جزئي لطريق إسكندرية الزراعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لإنشاء كوبري علوي".. إغلاق جزئي لطريق إسكندرية الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، عن إجراء إغلاق جزئي لطريق إسكندرية الزراعي بمنطقة قزاز بالكيلو 185 دمنهور لمدة 6 شهور، لإنشاء كوبري علوي في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية ولتوسعة الطريق لتنفيذ الإصلاحات، في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، لاستحداث حارة إضافية بجوار الكوبرى المار أعلى ترعة معمل قزاز، الأمر الذي يستلزم استقطاع حارة لمسافة كيلو، لتأمين الأعمال.

وأوضحت المرور في بيان لها أن عرض الطريق 3 حارات مرورية، لكل اتجاه سيتم استقطاع الحارة اليمنى من الطريق، للاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، مع ترك 2 حارة مرورية لمرور السيارات، على أن يتم تنفيذ الأعمال لمدة 6 أشهر بدءا من الساعة 9 صباح السبت 274 2019 على مدار اليوم بالكامل.