مصر | تحويلات مرورية بالطريق الدائري.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويلات مرورية بالطريق الدائري.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، تحويلات مرورية بالطريق الدائري لإنشاء محطة مترو "الطريق الدائري" وبناء على ذلك تم إغلاق الطريق الدائري في الاتجاهين ما قبل تقاطع الطريق الدائري مع شارع القومية العربية وتحويل ‏الحركة المرورية باتجاه منزل الطريق الدائري المؤدي الى شارع القومية العربية واستكمال السير مباشرة لمسافة حوالي 15 مترا والصعود مرة أخرى للطريق الدائري من مطلع القومية المقابل للمنزل مباشرة في الاتجاهين.

وأوضحت المرور أن مدة تنفيذ الأعمال يومين الخميس 25‏4‏2019 الجمعة 26‏4‏2019 ‏على أن تكون الأعمال خلال اليومين من 1:00 صباحا حتى الساعة 8:00 صباحا مع تنفيذ التحويلات ‏المرورية طول مدة تنفيذ الأعمال.

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ المرحلة الثالثة "٢ب" والتي من ضمنها محطة مترو الطريق الدائري والمحدد لها أعلى مناطق القومية العربية، وإسناد تنفيذ كما المحطة لاتحاد الشركات المصري الفرنسي.

كما تم التنسيق مع ممثل الهيئة القومية لمترو الأنفاق وممثل الشركة المنفذة على قيام الشركة برفع وتركيب عدد ٢ باكية معدنية ‏طول كلا منها 50 مترا " بعرض الطريق الدائري في الاتجاهين" الأمر الذي استلزم تلك التحولات السابق ذكرها.