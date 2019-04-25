مصر | تحويلات مرورية بالطريق الدائري.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويلات مرورية بالطريق الدائري.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت المرور أن مدة تنفيذ الأعمال يومين الخميس 2542019 الجمعة 2642019 على أن تكون الأعمال خلال اليومين من 1:00 صباحا حتى الساعة 8:00 صباحا مع تنفيذ التحويلات المرورية طول مدة تنفيذ الأعمال.
ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ المرحلة الثالثة "٢ب" والتي من ضمنها محطة مترو الطريق الدائري والمحدد لها أعلى مناطق القومية العربية، وإسناد تنفيذ كما المحطة لاتحاد الشركات المصري الفرنسي.
كما تم التنسيق مع ممثل الهيئة القومية لمترو الأنفاق وممثل الشركة المنفذة على قيام الشركة برفع وتركيب عدد ٢ باكية معدنية طول كلا منها 50 مترا " بعرض الطريق الدائري في الاتجاهين" الأمر الذي استلزم تلك التحولات السابق ذكرها.