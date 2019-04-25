مصر | تكثيف الخدمات الأمنية والمرورية لتأمين المواطنين وتسيير الحركة المرورية خلال فترة الأعياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيف الخدمات الأمنية والمرورية لتأمين المواطنين وتسيير الحركة المرورية خلال فترة الأعياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية بكافة مديريات الأمن، الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية والمتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأعياد لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلًا عن قيام الإدارة العامة للمرور بنشر سيارات الإغاثة المرورية وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق آخر واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على كافة الطرق والميادين لفرض وتحقيق الإنضباط المرورى وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (2354) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1192) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط عدد (18) حالة قيادة مركبات تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.