مصر | "ومن الإهمال ما قتل".. خطأ طبي يجهض طفلا ويترك توأمه ميتا في بطن الأم.. والطبيب: "حقك عليا" (صور)

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"الإهمال الطبي".. طبيب يترك طفلا ميتا في رحم الأم أثناء عملية إجهاض لتوأمين

جريمة بطلها طبيب.. أجهض طفلا وترك الآخر ميتا في بطن الأم

"هاتي 6 الآف وحفتح بطنك".. طبيب يتسبب في إجهاض طفل وموت الآخر داخل بطن الأم

حلمت منذ اللحظات الأولى لزواجها أن يرزقها الله بطفل لكي يملئ عليها حياتها، مثلها مثل باقي أقاربها، فعملت كل ما بوسعها لكي تحقق حلمها، وبالفعل رزقها الله ليس بطفل واحد وإنما بتوأم، فغمرت السعادة قلبها، فأخذت تفكر في مستقبلهما، إلا أن الفاجعة كانت صادمة، ذهبت إلى الطبيب كالعادة لتطمأن عليهما، إلا أنه أخبرها بما لم تكن تتوقعه.

توجه "محررين الخليج 365"، إلى منزل الضحية لمعرفة أسباب المشكلة، وسبب مأساتها التي استمرت لعدة شهور دون جدوى، فقابلنا السيدة ربة المنزل ووالدتها، وهما في بالغ من الحزن والآسى.

بدأت "ر. ج" حديثها، قائلة إنها حملت بتوأم، فكانت نهايتها المأسوية على يد طبيب النساء والتوليد، فلم يشأ القدر أن تنجب توأمها لأن التشخيص الطبي أكد نقص الماء حول الجنين في الشهر السادس من الحمل، فذهبت إلى طبيب نساء وتوليد لإجراء عملية إجهاض، فكانت النتيجة مأسوية وتحولت لكابوس يهدد حياتها.

السيدة الثلاثينية وقعت ضحية لـ"الأهمال الطبي" عندما تعرضت لنزيف حاد وأعراض خطيرة بعد العملية لتفاجأ أن عملية الإجهاض كانت فاشلة، وأن الطيب الذي لم يراع آداب مهنته وخالف قسمها، قد أجهض أحد الطفلين وترك الآخر ميتاً في بطنها.

الضحية روت مأساتها لـ" محرري الخليج 365"، قائلة "يوم 13/12/2018 ذهبت لطيب نساء وتوليد يدعى (محمد.أ) لإجراء عملية إجهاض للجنين بعد تأكييد التشخيص الطبي أثناء الحمل فى الشهر السادس جفاف الماء المحيط بالجنين ووجود عيب خلقى، وأن العلاج الوحيد عملية إجهاض".

استغلال مادي

وتتذكر الضحية جيدا الاستغلال المادي الذي تعرضت له من قبل الطبيب الذي أجرى لها هذه العملية، قائلة "الدكتور قالي هاتي 6 آلاف وهفتح بطنك"، متابعة "في البداية ذهبت للدكتور في عيادته واتفقنا علي مبلغ العملية وطلب مني الحضور فى اليوم الثانى لمستشفي خاصة لاستكمال باقي التحاليل".

كنت حامل في توأم ومعرفش

وتضيف السيدة لـ"الخليج 365"، عندما ذهب فى اليوم الثاني تفاجأت أنه طالب الممرضين بتحضير غرفة العمليات دون استكمال التحاليل، وعندما سألته عن سبب عدم استكمال التحاليل، رد عليا (لا ده مش شغلك)، وبالفعل خضعت لإجراء العملية مع العلم أني لا أعلم وجود توأم فى بطني والطيب تعامل مع حالتي على أنه طفل واحد فقط".

أجهض طفل وترك الآخر ميتا فى بطني

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وتقول السيدة: "الطبيب أجهض طفلا وترك الآخر ميتا في بطني، وبعد عودتي للمنزل شعرت بألم حاد ونزيف شديد، وتواصل الأهل مع الطيب ليسألوه عن هذه الأعراض، فرد عليهم (أعطوها مسكن للألم).

صدمت بجريمة الطبيب

تكمل الضحية قصتها لـ "الخليج 365"، قائلة "مع استمرار النزيف دون انقطاع ذهبت لمستشفى حكومي لتفاجأ بالخبر الصاعق وسألوني ( مين عملك الجريمة دي؟ في طفل تاني في بطنك).

طبيب استشاري" م.م"، متخصص قالي (في طفل كامل في بطنك بدون رأس) وقاموا بالاتصال بالطيب الذي أجري لي العملية، وعندما حضر للمستشفى قال لي (حققك عليا)، لكن تواجد الطفل ميتا في بطني سبب حالة تسمم في الرحم".

"منظار" الذي أوضح أنه فيه بواقي عظم"، أكملت "ر.ج"، حديثها بالقول إن بقايا عظم الجنين مازال داخل أحشائها، وأن المنظار الذي أوضح وجود البقايا، والسونار لم يوضحها.

وتابعت كلامها، أن دكتور نساء وتوليد ويدعى "محمد.أ"، قال، "إذا دخلتي عمليات لاجراء عملية خاصة بنزع بقايا العظم "ستموتي"، مضيفًا أن الرحم بالكاد مهلك لكثرة العمليات وهم 5 عمليات في حدود 4 أشهر.

"مع كل دورة شهرية تنزل بقايا عظم"، وأضافت السيدة "ر.ج"أنه عندما كانت تذهب للمتابعة مع الدكتور الذي أجري معها العملية ونائبة الدكتور، قال لها إن مع كل دورة شهرية ستتلاشى بقايا عظم الجنين، ويعود الرحم كما هو.

5 عمليات" ومأساتي مستمرة بدون علاج

ما زالت السيدة مستمرة في مأساتها بدون علاج لحالتها التي تتهور يومًا بعد يوم، موضحة "خضعت لعملية أخرى لكن لم تنجح لأن عظم الطفل ملتصق بالرحم، ثم خضعت لعملية ثالثة بالمنظار وعملية رابعة وخامسة، لكن جميعها باءت بالفشل، مع استمرار بقايا الجنين في بطني منذ 4 شهور واستمرار الألم النزيف الشديد، وتفاجئت أن الطبيب الذي أجرى لي عملية الإجهاض له سوابق فاشلة مثل حالتي ولكن لم يبلغ أحدهم عنه خوفًا منه".

وتختتم الأم في نهايه كلامها بأن تطالب بأقصى العقوبة على الطبيب المتهم بعد ما تسبب لها في موت حلمها وحرمانها من الأطفال نهائيًا.

وتعود تفاصيل عندما ورد بلاغا لقسم شرطة العجوزة من "ر.ج" ربة منزل 30 سنه تتهم فيه، "محمد. أ" طبيب نساء وتوليد، بإحدى المستشفيات الخاصة .

وقالت إنها 13/12/2018 شعرت باعياء شديد وبعد الكشف عليها قرر الطبيب باجراء عمليه إجهاض لها، فأدت انه ترك أحد الطفلين متوفى داخل بطنها.

حرر محضر بالواقعة رقم 2818 لسنه 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.