مصر | حبس عاطل لاتهامه بترويج الهيروين في الشروق

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وتعود تفاصيل الواقعة عندما معلومات سرية لقسم شرطة الشروق، تفيد بقيام، عاطل يدعى "وائل.م"، عاطل، بترويج مخدر الهيروين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 20 كيس من مخدر الهيروين. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم "وائل. م" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين في مدينة الشروق.