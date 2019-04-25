مصر | حبس مسجل خطر سرق دراجة نارية وقطع يد صاحبها بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل خطر سرق دراجة نارية وقطع يد صاحبها بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة دراجة نارية وقطع كف المجني عليه عندما عاتبة لسرقة دراجته.

وتعود البداية عندما تلقي قسم شرطة المعادى بلاغا يفيد وصول شاب الى أحد المستشفيات مصابًا مقطوع الكف، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعى "عادل. ص"، عامل أطباق دش، وكفه مقطوعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر يدعى "كمال. أ".



وقال شاهد عيان بالمنطقة وأحد جيران المجني عليه، عادل، إن دراجة نارية يملكها المجنى عليه تعرضت للسرقة منذ فترة بمنطقة البساتين، وحرر بها محضرا فى قسم شرطة البساتين رقم 8404 لسنة 2019، وبعدها عثر على مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يظهر فيها شخص يرتدي جاكت يسرق الدراجة، واستطعنا الوصول إليه عن طرق ملامح جسده، وتبين أنه شاب يدعى "محمد ر"، وعندما وصل إليه أخبره أن الدراجة المسروقة لدى مسجل خطر بالمنطقة يدعى "كمال أ"، وطلب المجنى عليه مقابلته على أحد المقاهى بالمنطقة من أجل إعادة الدراجة المسروقة، ولكن الأخير أصر على الحصول على 6 آلاف جنيه مقابل إعادتها فنشبت مشادة كلامية، وانصرف المتهم وعاد بعدها وبصحبته كلبان وفى يده "كزلك"، وقام بقطع كف المجني عليه باستخدام "الكزلك" وأصاب صاحب المقهى بـ8 غرز.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.