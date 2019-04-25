مصر | القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية في البساتين، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.