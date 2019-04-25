مصر | ضبط متهم بقطع يد شاب في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهم بقطع يد شاب في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القت الأجهزة الامنية بالقاهرة القبض على مسجل خطر قطع يد شاب عاتبة على سرقة دراجته النارية بمنطقة عرب المعادي القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادى بلاغا يفيد بوصول شاب الى أحد المستشفيات مصابا مقطوع الكف، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعى "عادل ص"، عامل أطباق دش، وكفه مقطوعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر يدعى "كمال أ".

وقال شاهد عيان بالمنطقة وأحد جيران المجني عليه، عادل، إن دراجة نارية يملكها المجنى عليه تعرضت للسرقة منذ فترة بمنطقة البساتين، وحرر بها محضر فى قسم شرطة البساتين رقم 8404 لسنة 2019، وبعدها عثر على مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يظهر فيها شخص يرتدي جاكت يسرق الدراجة، واستطعنا الوصول إليه عن طرق ملامح جسده، وتبين أنه شاب يدعى "محمد ر"، وعندما وصل إليه أخبره أن الدراجة المسروقة لدى مسجل خطر بالمنطقة يدعى "كمال أ"، وطلب المجنى عليه مقابلته على أحد المقاهى بالمنطقة من أجل إعادة الدراجة المسروقة، ولكن الأخير أصر على الحصول على 6 آلاف جنيه مقابل إعادتها فنشبت مشادة كلامية، وانصرف المتهم وعاد بعدها وبصحبته كلبان وفى يده "كزلك"، وقام بقطع كف المجني عليه باستخدام "الكزلك" وأصاب صاحب المقهى بـ8 غرز.

وأضاف الشاهد أن الأهالى بالمنطقة تعدوا على المتهم، وتم نقله إلى المستشفى، وفوجئوا به بعدها موجودا بالمنطقة، ووجة الأهالى لشكر للأجهزة الأمنية بعد القبض على المتهم وتقديمه .