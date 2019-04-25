أخبار مصر | "البيطريين" تحتفل باليوم العالمي للطبيب البيطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تحتفل باليوم العالمي للطبيب البيطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن دعوة أعضاء النقابة لحضور اليوم العالمي للطبيب البيطري، والذي يعقد اليوم الخميس، بالمركز العلمي للنقابة بالأزبكية.

وسيتضمن اليوم محاضرات توعية للجمهور عن كل ما يهم ربة المنزل والمستهلك المصري في كيفية شراء السلع الغذائية، وطرق الحفظ السليمة، وكيفية التفريق بين أنواع اللحوم المختلفة، وتربية الحيوانات المنزلية.

ويتضمن اليوم أيضا مسابقات للحضور ، وللجمهور في الشارع عبر بث حي عما تعرفونه عن الطبيب البيطري وجوائز تذكارية، وأيضا توزيع الجوائز على الأطفال الذين سيحضرون مع آبائهم.