أخبار مصر | بدء المؤتمر العام الثامن لحزب التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء المؤتمر العام الثامن لحزب التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المؤتمر العام الثامن لحزب التجمع، اليوم الخميس، بمقر حزب التجمع بوسط البلد، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.



ويترشح على منصب رئيس الحزب، النائب سيد عبدالعال، الرئيس الحالي، بعد تنازل محمد العيلة، عضو المؤتمر العام للحزب من محافظة القليوبية، وعلى موقع الأمين العام للحزب، يتنافس كل من محمد سعيد زكي، عضو الأمانة المركزية بالقاهرة، وهيثم شرابي، أمين المنوفية السابق.



كما يترشح على مقاعد نواب رئيس الحزب، 5 مرشحين على 4 مقاعد وهم: "أحمد بلال من الغربية - عاطف مغاوري نائب رئيس الحزب الحالي من الشرقية - هلال الدندراوي نائب رئيس الحزب الحالي من أسوان - فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبق - عادل وديع عضو المكتب السياسي للحزب"، والأمناء المساعدون، ترشح 4 فقط وهو العدد المطلوب وهم: "عبدالله أبو الفتوح - هاني الحسيني - محمد فرج - عبدالناصر قنديل"، وبلغ عدد المرشحين للمكتب السياسي 30 عضوا يتم اختيار 20 من بينهم، وترشح 62 لعضوية اللجنة المركزية يتم اختيار 40 منهم.



ويصدق المؤتمر على الإجراءات التنظيمية وعلى رأسها انتخابات المرحلتين الأولى والثانية وانتخاب أعضاء اللجان القيادية في المراكز والمحافظات وأعضاء اللجنة المركزية، ثم تبدأ مناقشات وثائق المؤتمر العام، حيث يتوزع أعضاء المؤتمر على لجنتين: لجنة لمناقشة مشروع تقرير الأداء الحزبي ومشروع تقرير صحافة الحزب، ولجنة لمناقشة مشروع برنامج التجمع للمرحلة الانتقالية، حيث تنتهي هذه الجلسة في الثانية بعد الظهر، باجتماع كل أعضاء المؤتمر لمناقشة ملاحظات واقتراحات الأعضاء حول الوثائق، وإعلان قرارات المؤتمر الفكرية والسياسية والتنظيمية وبيانه الختامي.

