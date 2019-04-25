أخبار مصر | الإثنين.. "مهندسين الإسكندرية" تنظم احتفالية "كرنفال الربيع" داخل ناديها‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. "مهندسين الإسكندرية" تنظم احتفالية "كرنفال الربيع" داخل ناديها‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، الإثنين القادم، احتفالية كبرى للمهندسين وذويهم داخل نادى المهندسين بـ"سابا باشا" احتفالا ً بأعياد الربيع"شم النسيم".

يتضمن الحفل العديد من الفقرات المختلفة والتى تبدأ من الصباح الباكر بتنظيم ماراثون رياضى ينطلق من أمام المنتزة وصولاً إلى مقر النادى، بالإضافة إلى إقامة المسابقات المختلفة"التلوين والرسم" ومسرح العرائس للأطفال، وفقرة سينما الأطفال، بالإضافة إلى فقرة الشو الإفريقي.

كما يشمل الحفل فقرات استعراضية لفرقة الفنون الشعبية والتنورة والحصان، بالإضافة إلى الحفل الساهر على أنغام فرقة الموسيقى العربية.