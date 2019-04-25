أخبار مصر | "الوزراء" ينشر انفوجراف حول العيد القومي لشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر انفوجراف حول العيد القومي لشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف حول احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي، ولافت الانفوجراف إلى أن شمال سيناء تحتفل بعيدها القومى يوم 25 إبريل من كل عام ، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء عام 1982 م.

وأضاف الانفوجراف أن مساحة المحافظة تبلغ حوالى 27 ألفاً و 564 كيلو متر مربع، وعاصمتها العريش .

وأشار الانفوجراف إلى أن المحافظة تضم ست مدن هى ( العريش - بئر العبد - الشيخ زويد - رفح - الحسنة - نخل )