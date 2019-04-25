أخبار مصر | تحصيل نصف مليون جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحصيل نصف مليون جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى الحصول على مستحقات المواطن المصري "أ.أ.محمد" ويعمل مهندسا لدي إحدي شركات المقاولات منذ أربعة أعوام ، وبلغت 106 ألاف و334 ريالات سعوديا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بالتحرك الفوري ومساعدة المواطن المصري لحصوله علي مستحقاته بناءً علي الحكم الصادر له من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية منذ خمسة أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها .

وقال: إن المستشار العمالي عثمان رمضان، قام على الفور بالتواصل مع "ف.ح" مدير المنطقة الغربية للشركة للمطالبة بمستحقات المواطن وسرعة إصدار تأشيرة الخروج النهائى، وتم إخطار "ن .ح" المدير التنفيذي للشركة بالفرع الرئيسي بالرياض، وبالمتابعة علي مدار شهرين تم تنفيذ الحكم، وحصل المواطن علي106 ألاف و334 ريالات سعوديا، أي ما يجاوز نصف مليون جنيه مصري ، فضلا عن تأشيرة الخروج النهائى وتذكرة المغادرة.

وقد قدم المواطن المصري جزيل الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى لمساعدته فى حل مشكلته وحصول علي مستحقاته .