أخبار مصر | وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة قطاع الدراسات الصيدلانية اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وفي بداية الاجتماع أكد الوزير على ضرورة تطوير كليات الصيدلة فى مصر، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة القطاع الصحى فى مصر، وخاصة ما يتعلق بأعداد المقبولين بكليات الصيدلة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، موضحاً أن هناك 16 ألف صيدلى يتخرجوا سنوياً من 42 كلية ما بين حكومية وخاصة.

Advertisements

ووجه د. عبد الغفار بضرورة تغيير المناهج الدراسية بما يتواكب مع النظم العالمية فى مجال الصيدلة وصناعة الدواء، وإعادة النظر فى أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، بما يتناسب مع خطة الدولة وأولوياتها، خاصة فى إطار حرص القيادة السياسية على تطوير القطاع الصحى فى مصر، ومنه قطاع الصيدلة، وكذلك بما يساهم فى توفير فرص عمل لهؤلاء الخريجين محليا وعالميا.

وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع أعضاء اللجنة آليات تطوير الأداء بكليات الصيدلة، وتوفير فرص التدريب للطلاب بما يساهم في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمى أو العالمى بالتعاون مع وزاراتى الصحة والصناعة والجهات المعنية بصناعة الدواء مثل غرفة صناعة الدواء، وكذلك التحديات التي تواجه منظومة التطوير، وقانون مزاولة المهنة لإعداد وتأهيل الصيدلى المتميز.

واستعرض الوزير ما تم من إجراءات لتطوير منظومة القطاع الطبى وكليات الطب، مشيدا بالخطوات التى اتخذت بما يحقق التطوير والأهداف المنشودة.