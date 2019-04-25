درس في الحفاظ على تراب الوطن.. رسائل السيسي في تحرير سيناء

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الرئيس عبد الفتاح السيسي: لقد جسدت بطولات استعادة سيناء بالحرب ثم بالتفاوض ملحمة وطنية رائعة ومصدر فخر للأمة المصرية وعلامة فارقة في تاريخ شعبنا العظيم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة، بمناسبة الذكرى 37 لتحرير سيناء، اليوم الخميس، أن سيناء هي همزة الوصل التي أكسبت مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا بجانب انتمائها للقارة الأفريقية والوطن العربي، كما أن يوم تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر، سيظل خالدا في وجدان المصريين، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الـ37 لتحرير جزء عزيز من أرض مصر الغالية، سيناء الحبيبة، أرض الفيروز، ومعبر الأنبياء، وبوابة مصر الشرقية، سيناء البقعة المقدسة، ذات المكانة المتميزة في قلوب جميع المصريين".

وأضاف السيسي: "مكانة صاغتها الجغرافيا وأكدها التاريخ عبر العصور، لتصبح همزة الوصل التي أكسبت مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا بجانب انتمائها للقارة الإفريقية والوطن العربي".اقرأ أيضا| علاء مبارك ينشر فيديو لوالده في ذكرى تحرير سيناءوذكر: "يوم تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر، سيظل خالدا في وجدان المصريين

وأضاف السيسي: "مكانة صاغتها الجغرافيا وأكدها التاريخ عبر العصور، لتصبح همزة الوصل التي أكسبت مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا بجانب انتمائها للقارة الإفريقية والوطن العربي". اقرأ أيضا| علاء مبارك ينشر فيديو لوالده في ذكرى تحرير سيناء وذكر: "يوم تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر، سيظل خالدا في وجدان المصريين وصفحة مضيئة في مسيرة الوطن ويوما فاصلا بين الفقدان والاسترداد وبين الهزيمة والنصر، ذكرى مجيدة، نستعيد معها أحداثا مصيرية في تاريخنا المعاصر، وملحمة تعكس قيمة غالية في وعي الأمة وضميرها ووجدانها، تلك القيمة التي تزداد وتتوهج بتواصلها وتفاعلها مع حاضر الأمة ورؤى مستقبلها". وتابع: "لقد جسدت بطولات استعادة سيناء بالحرب ثم بالتفاوض ملحمة وطنية رائعة ومصدر فخر للأمة المصرية وعلامة فارقة في تاريخ شعبنا العظيم، ومنبعا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والولاء والانتماء، ومثالا يحتذى به في الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرسا في الحفاظ على التراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأماني والشعارات الرنانة". Advertisements اقرأ أيضا| 3 فُسح بالمجان في عيد تحرير سيناء.. اعرف الأماكن وأوضح: "الأخوة والأخوات، إن احتفالنا بتحرير سيناء يتعين أن يولد قوة دفع متجددة للعمل والسهر على حماية كل شبر من أرجاء الوطن، وتحقيق طموحات وحقوق شعبه الكريم في حاضر زاهر ومستقبل مشرق، ترفرف عاليا في سمائه رايات الحرية والكرامة ويظلله الأمن والأمان ويزدهر فيه البناء والتنمية والتقدم". وقال: "نحن اليوم نمضي بأسًا لا يحيد على خطى تغيير الواقع المصري إلى حالة أفضل مستلهمين في ذلك روح النصر الخالد ومستعينين بفضل الله وعقول وسواعد أبناء الوطن المخلصين نحاصر خطر الإرهاب الأسود ونرسي أساسا متينا للتنمية الاقتصادية من خلال الجهد الدؤوب والصبر والمثابرة والتضحية، ويحق لنا الشعور بالفخر بما حققناه مع استمرار تطلعنا إلى تحقيق المزيد". اقرأ أيضا| عيد تحرير سيناء.. يوم قُهرت إسرائيل سياسيا وعسكريا وأضاف: "شعب مصر الكريم تحية واجبة لكل من شارك في صناعة هذا اليوم المجيد، تحية احترام وتقدير لشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم، وسيظل هذا اليوم عيدا لكل المصريين وتخليدا لذكرى النصر والسلام القائم على الحق وبرهانا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية، وبراعة المفاوض المصري في الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بإصرار وعزيمة لا تلين". واختتم: "كل عام وشعب مصر العظيم بخير وقوة وعزة وتقدم، وعاشت مصر العزيزة وطنا كريما نعيش فيه يجري في عروقنا ونبذل من أجله كل غال ونفيس.. وأخيرا ودائما.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". اقرأ أيضا| العفو عن 2968 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء ووضع السيسي، أمس الأربعاء، -قبل توهه إلى الصين- إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، ورافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. (التفاصيل)

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