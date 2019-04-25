انت الان تتابع ناكر للجميل.. الفقي يكشف مدبر محاولة اغتيال مبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، "أنا شوفت المفكر السوداني الراحل حسن الترابي في آخر لقاء له في صحيفة الأهرام في ندوة، ولاحظت أنه كان يقول لما أجي هنا بدل ما تدعوني لندوة في الأزهر بتخلوني أروح اقابل ناس في الأمن الوطني والمخابرات العامة، كان عندهم حساسيات من هذا النوع، مكناش عارفين نتعامل معاها بشكل جيد"، جاء ذلك ردا على سؤال الإعلامي شريف عامر: "هل يمكنك القول بشكل قاطع إن النظام السوداني مع البشير كان نظاما إخوانيا؟"

وأضاف الفقي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "لكن بدأ الترابي يوجه بعض الانتقادات للرئيس السوداني السابق عمر البشير بعد أن كان حليفا، وهو كان الخلفية العقائدية لثورة الانقاذ الوطني سنة 1989، والتي استقبلها الجميع بحفاوة".وذكر: "الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان شديد