السيسي يوجه كلمة للشعب في عيد تحرير سيناء

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الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور قبر الجندي المجهول

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، كلمة للشعب المصري، بمناسبة الذكرى 37 لتحرير سيناء، قال فيها: "استعادة سيناء تمثل علامة فارقة في تاريخ شعبنا العظيم، والاحتفال بتحرير سيناء يولد قوة دفع متجددة للعمل على حماية الوطن، يحق لنا الشعور بالفخر لما حققناه من انتصارات، وتحية لشهداء الواجب أبناء مصر الذي حققوا للوطن هذا الانتصار". ووضع السيسي، أمس الأربعاء، -قبل توهه إلى الصين- إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

ورافق الرئيسي، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر الأبرار.وتوجه إلى قبر الزعيم محمد أنور السادات، وضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحما