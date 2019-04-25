شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين الشريفين تُطلق أول تطبيق للقرآن بتقنية «الواقع المعزز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الخميس، أول تطبيق للقرآن الكريم بتقنية الواقع المعزز (AR).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا التطبيق يعد أول مصحف يستخدم تقنية الواقع المعزز، ويخدم جميع المستفيدين أثناء قراءة القرآن الكريم بتسليط كاميرا البرنامج على المصحف من إصدار مجمع الملك فهد، ويقوم بالتعرف على الصفحة وإظهار (التفسير الميسر) لمعاني الآيات الكريمة، وكتاب (الميسر في غريب القرآن الكريم).

كما يسمح التطبيق أيضاً بالاستماع لآيات القرآن مرتلةً بصوت الشيخ السديس، تيسيراً للقارئين وحرصاً على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين باستثمار التقنيات الحديثة، عبر الرابط https://itunes.apple.com/sa/app/quran-ar/id1457497766?mt=8.