شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك مروري بسبب انفجار ماسورة مياه بميدان الساعة شرق الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب انفجار ماسورة مياه شرب خلف نقطة المرور بميدان الساعة شرق الإسكندرية، صباح الخميس، في ارتباك حركة المرور والمارة.

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تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا يفيد بانفجار ماسورة مياه أسفل كوبري الساعة، وانتقل مسؤولي الحي وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب لموقع الحادث.

ومن جانبه، قال حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم الدفع بسيارات لشفط المياه، وجاري العمل على إصلاح الماسورة بمعرفة مسؤولي الصيانة بشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب.

فيما دفعت مديرية أمن الاسكندرية بدورية مرورية إلى الموقع للقضاء على حالة الارتباك وتغير مسار السيارات الى طرق بديلة مؤقتا لحين الانتهاء من عملية الاصلاح لتحقيق السيولة.

إنفجار ماسورة مياه بميدان الساعة شرق الإسكندرية

إنفجار ماسورة مياه بميدان الساعة شرق الإسكندرية

إنفجار ماسورة مياه بميدان الساعة شرق الإسكندرية