شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مباحثات القمة بين السيسي ونظيره الصيني في بكين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت المباحثات الرسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الصين شى جين بينغ، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
ومن المقرر أن تركز المباحثات بين الزعيمين على سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسيعقد الرئيس السيسي ايضا محادثات هامة مع رئيس وزراء الصين لى كه تشيانج في دار ضيافة الدولة مساء اليوم بتوقيت بكين تتناول سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات.
كما سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع عدد من المسئولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
كان الرئيس السيسي قد وصل إلى بكين في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم / الخميس / بتوقيت بكين للمشاركة في قمة «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي» التي تعقد يومي 26، و27 أبريل الجار بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات حوالى 37 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء مباحثات القمة بين السيسي ونظيره الصيني في بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.