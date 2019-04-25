شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تحتفل بـ«خميس العهد».. ذكرى العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم الكنائس القبطية اليوم، الخميس، صلاة «خميس العهد»، وهو آخر خميس في أسبوع الآلام، والذي يسبق عيد القيامة المجيد الموافق يوم الأحد المقبل.

وخلال صلاة «خميس العهد» يقوم الأسقف أو الكاهن الذي يترأس الصلاة بغسل أقدام المصلين مثلما فعل السيد المسيح بغسل أقدام تلميذه.

تبدأ الصلاة في الكنائس من الساعة ٦ صباحا حتي الساعة ٣ ظهرا ويليها صلوات البصخة المقدسة على مدار اليوم.

Advertisements

يعرف خميس العهد بالخميس المقدس والذي يسبق احد عيد القيامة وهو اليوم الخامس من أسبوع الآلام يسبقه «أربعاء البصخة» ويليه «الجمعة العظيمة».

ويعد يوم «خميس العهد» هو ذكرى العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه وهو اليوم الذي غسل فيه المسيح أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته.

واعتادات الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية بان يقوم الكاهن الذي يترأس الصلاة بغسل أرجل المصليين ورشمهم بالزيت في هذا اليوم كما فعل السيد المسيح مع تلاميذه.

وشهدت الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، وتعزيزات أمنية مكثفة، وشملت التعزيزات الأمنية تمشيط الشوارع الجانبية في محيط الكنائس.