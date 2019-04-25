شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشارك شريف مدكور في تغسيل الأموات؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتل الإعلامي شريف مدكور، الهاشتاج الأكثر بحثاً عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد إعلان إصابته بورم في القولون.

على الرغم من معرفة الجمهور بشخصية مدكور عبر الشاشة فقط، هناك وجه آخر له، حيث كشف، أنه اعتاد أن يشارك في تغسيل الأموات، إلا أنه توقف عن ذلك في الفترة الأخيرة وأصبح هو من يقوم بذلك.

وقال «مدكور» في تصريحات تلفزيونية سابقة: «هو مين قال إن الموت شر؟ محدش مات وصحي قالنا أنا شوفت شر، وربنا ملقناش علشان يعذبنا، وجسمنا ده أمانة ربنا بيديهالنا فبنرجعاله مرة تانية».

وعن إجابة سؤال «ليه بطلت؟»، قال: «بطلت أغسل أنا كنت بساعد بس، لكن في الآخر بقيت أنا بعرف»، وتابع «مدكور» أثناء حديثه عن تجربته في تغسيل الموتي أن «كلهم كانوا زي القمر، وأغلبهم كانوا عواجيز، منهم جدي الله يرحمه، وكنت بشوفهم مرتاحين أوي».

Advertisements

وقال «مدكور» للمرة الأولى: «إحنا عندنا الطرق اللي بندفن بيها في مصر خطأ، مش طريقة شرعية، من وجهة نظري»، وتابع: «أصل القبر ده الحاجة الوحيدة اللى تعلم البنى آدم قيمة الحياة، وتعمل من العيال رجالة، بس مين يفهم لأن دي الحقيقة الوحيدة اللي في حياتنا».

كان شريف مدكور قد أعلن إصابته بورم في القولون، مشيرًا إلى أن عودته للعمل ستكون بداية من الخميس.

وقال «مدكور»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: «أقدم شكرًا خاصًا للممرضة التي رافقتي أثناء الاطمئنان على صحتي، وهناك طفرة في التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى».

وتابع: «دخلت الصبح بدري المستشفى، وعملت أشعة، واكتشفت إصابتي بورم في القولون، وهعمل عملية لإزالته في رمضان بإذن الله»، معربًا عن شكره لجميع الجماهير.

وعبر هاشتاج #شريف_مدكور، توالت الدعوات له من قبل الجمهور، فقال أحدهم: «واحد من اكتر المذيعين المصريين اللي عندهم اتساق مع النفس ومساحة رحبه في قبول الآخر واحترام الحريات الشخصية والعامه ع الرغم من انتقاد الكثير ليه إلا انى بشوف انه حد متصالح مع نفسه جدا ومقبل عالحياه.. ف يارب اجعل مرضه ف ميزان حسناته واشفيه يارب»، وكتبت آخرى: «و لا يهمك يا جدع ...خليك بشوش وجرئ زي عادتك وهتكسب معركتك انت الاقوي».