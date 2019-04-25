شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة التموين تنتفض قبل شم النسيم.. ضبط 380 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (123) قضية تموينية متنوعة، أبرزها القضايا ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المملحة والمدخنة قدرها (380 كيلو جرام "سردين – رنجة - فسيخ" ) معبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أية بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط أمين عهدة أحد المجمعات الإستهلاكية تابع لشركة المجمعات الإستهلاكية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (محافظة القاهرة)، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (537 خمسمائة وسبعة وثلاثون عبوة "مشروبات سريعة التحضير – مكرونة – بقوليات") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

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وفي سياق متصل، نجحت شرطة التموين في ضبط 265 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 3 قضايا إسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها (54 إسطوانة بوتاجاز"، وضبط 2 قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (5,800 طن دقيق وأقماح، وضبط (85) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (15) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (537 عبوة مكرونة ومسحوق عصير".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 2 قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (8) قضايا فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (2,232 طن مواد غذائية متنوعة، وضبط 6 قضايا فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها ( 422 كيلو جرام "بويات"– 74 قطعة "غيار سيارات، حدايد".

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (134) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص، وضبط 3 قضايا فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (53 كيلو جرام لحوم وأسماك، وبط (4) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (2485 عبوة معسل"، وقضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها ( 500 كيلو جرام أعلاف.