93% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة التلاعب بأسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد القراء تغليظ عقوبات المتلاعبين فى أسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان الكريم، فى استطلاع أجراه الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365"، حيث أجاب 93% من القراء بـ"نعم" على سؤال " هل تؤيد تغليظ عقوبة التلاعب فى أسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان؟"، فى حين أجاب 6% من القراء بـ"لا"، ولم يكون 1% من القراء رأيا واضحا تجاه المقترح. Advertisements

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