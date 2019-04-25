بالإنفوجراف.. "معلومات الوزراء" يحتفل بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف" عن محافظة شمال سيناء بمناسبة العيد القومى للمحافظة، وتضمن الإنفوجراف توضيحا لأبرز المعالم الأثرية بالمحافظة والمشروعات. وكان رئيس الوزراء قد أرسل برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء. Advertisements

العيد القومى لمحافظة شمال سيناء (1)

العيد القومى لمحافظة شمال سيناء (2)

العيد القومى لمحافظة شمال سيناء (3)

العيد القومى لمحافظة شمال سيناء (4)

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