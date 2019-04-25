شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المرشدين السياحيين: 1751 عضو النصاب القانونى بجولة الإعادة لانتخاب النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، إنه لاتمام جولة الإعادة المقرر لها اليوم الخميس، يتطلب ذلك إكتمال النصاب القانونى لها، بنسبة 25%، بواقع ألف و751 مرشد سياحى.

وأضاف جمال فى تصريحات خاصة، لـ"الخليج 365"، أن الجولة الأولى للانتخابات والتى تمت فى 15 أبريل الجارى، لم يكتمل النصاب القانونى لها، المحدد بـ50% كما نص قانون النقابة، موضحا أن عدد الأعضاء المسددين لاشتراكات النقابة، ولهم حق التصويت بلغ 7 آلاف و3 مرشدين سياحيين.

وأكد أن الانتخابات تتم على مستوى 15 لجنة للتصويت، موزعين على كافة محافظات الجمهورية، فى القاهرة والجيزة، والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والأسكندرية، حيث بدأت اللجان فى تلقى أصوات الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى السابعة مساء، وذلك تحت إشراف قضائي كامل على كافة إجراءات التصويت.

وأوضح أنه تم اختيار جولة الإعادة، لتتم اليوم، بالتزامن مع إجازة وأعياد المسيحين وسيناء، وذلك لأن القانون ألزم النقابة بإجراء الإعادة خلال 14 يوما، ونظرا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كان من الأفضل أن يتم إجراء الانتخابات اليوم الخميس.

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