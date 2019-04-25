انت الان تتابع السيسي يصل الصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الصين

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل اليوم الخميس، إلى العاصمة الصينية بكين. وذلك في زيارة تمتد حتى يوم السبت المقبل، حيث تنظم الصين منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في العاصمة، بمشاركة 37 رئيس دولة وحكومة يتقدمهم السيسي، وتعد زيارته هذه إلى الصين هي السادسة منذ توليه منصب الرئاسة عام 2014، واللقاء الذي سيجمعه بنظيره الصيني شي جين بينج سيكون السابع بينهما، ما يؤكد أن العلاقات المصرية الصينية تتسم حاليا بالتميز.

وتم رفع مستوى العلاقات في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من الأهمية التي توليها قيادة الدولتين للعلاقات الثنائية. وتجلى اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية بوضوح خلال السنوات الماضية، إذ حرص الرئيس الصيني على دعوة السيسي لحضور القمم الدولية التي