انت الان تتابع الأرصاد: شبورة صباحية.. وارتفاع درجات الحرارة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا، غدًا الخميس، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًااقرأ أيضا: واجهي أتربة الربيع وتقلبات الجو بـ7 نصائحالصغرى العظمىالقاهرة 16 31شبين الكوم 15 30طنطا 15 30دمنهور 14 29الإسكندرية 15 28بلطيم 14 26مطروح 14 25السلوم 15 27سيوة 20 34بورسعيد 16 24دمياط 16 24 الزقازيق 15 32الإسماعيلية 14 31السويس 14 30العريش 14 25رفح 13 بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا Advertisements اقرأ أيضا: واجهي أتربة الربيع وتقلبات الجو بـ7 نصائح الصغرى العظمى القاهرة 16 31

شبين الكوم 15 30

طنطا 15 30

دمنهور 14 29

الإسكندرية 15 28

بلطيم 14 26

مطروح 14 25

السلوم 15 27

سيوة 20 34

بورسعيد 16 24

دمياط 16 24

الزقازيق 15 32

الإسماعيلية 14 31

السويس 14 30

العريش 14 25

رفح 13 25

رأس سدر 15 29

نخل 10 30

نويبع 19 31

طابا 13 29

كاترين 08 26

الطور 16 28

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 18 31

مرسى علم 19 32

الفيوم 14 33

بني سويف 15 34

المنيا 15 35

أسيوط 14 36

سوهاج 13 37

قنا 16 37

الأقصر 18 38

أسوان 18 39

أبو سمبل 17 38

الوادي الجديد 20 37

شلاتين 18 32

أبو رماد 20 30

حلايب 20 28

رأس حدربة 19 29

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