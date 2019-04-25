شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة الشروق يفتتح معرض زهور الربيع 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، معرض زهور الربيع 2019، المقام خلف شارع شباب الشروق بالمدينة.

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وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن هناك خطة تنظيمية للمعرض، بجانب إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض أنشطتهم من خلال تقسيم المعرض لعدد من القطاعات.

وأكد أن جهاز المدينة حريص على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في المشاركة بالمعرض، موضحاً أن الجهاز لن يكتفى بتنظيم المعرض والإشراف عليه فقط، بل يحرص على وجود قطاعاته التابعة له ضمن العارضين.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أن الجهاز يستهدف زيادة عدد زوار المعرض ضمن خطة مدروسة، من أجل نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور فى المجتمع، مؤكدا أن معرض الزهور سيكون معرضا سنويا متميزا للمدينة، يهتم بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.