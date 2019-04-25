شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يشهد إطلاق أولى مراحل أول محطة للطاقة الشمسية بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مؤتمرا صحفيا بمناسبة إطلاق المرحلة الأولى من مشروع افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في شرم الشيخ بقدرة 5 ميجاوات بالتعاون مع عدد من شركات الطاقة.

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ويمثل ذلك المرحلة الأولى من مشروع حقل إنتاجي متكامل للطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاوات على أن يتم تشغيل المحطة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من نظام تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وتم افتتاح المحطة الجديدة خلال احتفالية أقيمت على موقع المشروع بحضور محافظ جنوب سيناء، ومسؤولو الشركات.

جدير بالذكر أن المحطة بقدرتها الحالية البالغة 5 ميجاوات ستغذي الشبكة القومية للكهرباء بطاقة قدرها 10 جيجاوات / ساعة، وهو ما يكفي لتغطية أكثر من 2000 وحدة سكنية مع تقليص البصمة الكربونية بما يصل إلى 3506 طنًا سنويًا، وهو النجاح الذي سيعمل بدوره على تعزيز استراتيجية الدولة في تطوير حلول الطاقة المتجددة بهدف الوصول لإنتاج 20% من إجمالي الطاقة من المصادر النظيفة بحلول عام 2022.