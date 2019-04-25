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فتح باب التصويت بانتخابات المرشدين السياحيين بكل المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، منذ قليل، فتح باب التصويت بجولة الإعادة بالانتخابات، فى 14 لجنة للتصويت بكل المحافظات، مشيرة إلى أنه لإجراء الانتخابات يستلزم نسبة حضور 25% ممن لهم حق التصويت كنصاب قانونى، طبقًا لمواد القانون رقم 43، 46، من المُسددين لاشتراكات عام 2018 على الأقل.

 

وأشارت إلى أن التصويت سيتم لاختيار النقيب العام من بين 4 من المرشحين على مقعد النقيب العام، وهم: رامى سمير فراج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى، إيناس صادق محمد خطاب، و23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة العامة.

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ومن المقرر أن يستمر التصويت بالانتخابات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

 

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