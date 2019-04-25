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الأقباط يصلون لقان خميس العهد والبابا تواضروس يترأس قداسًا بدير مارمينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصلى ملايين الأقباط اليوم الخميس صلوات لقان وقداس خميس العهد فى منتصف أسبوع الآلام حيث ترفع الكنائس صلوات البصخة المقدسة منذ الصباح ثم صلاة اللقان بعد أن علقت الكنائس الأستار السوداء.

 

ويحتفل المسيحيون اليوم باجتماع «السيد المسيح» مع تلاميذه لتناول العشاء الأخير، حيث قام عن المائدة وغسل لهم أرجلهم بمن فيهم «يهوذا» الذى سلمه لجماعة اليهود تمهيدًا لصلبه، وقال لهم السيد المسيح علانية «واحد منكم سيسلمنى».

 

وطبقًا لهذا التقليد رتبت الكنائس تقليد الصلاة على مياه تُسمى «صلاة اللقان»، وبعد الصلاة يقوم الآباء الكهنة والأساقفة بغسل أرجل جميع الشعب.

 

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فيما يترأس البابا تواضروس قداس خميس العهد بدير مارمينا بكينج مريوط وسط حضور رهبان الدير وآباء الكنيسة.

 

 

 

 

 

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