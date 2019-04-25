شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: 7 مليارات دولار استثمارات الصين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، إن عدد الشركات الصينية العاملة فى قطاعات الاقتصاد المصرى تبلغ 1668 بإجمالى رؤوس أموال يبلغ نحو 1.1 مليار دولار، تعمل فى عدة قطاعات اقتصادية.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، فى العاصمة اللبنانية بيروت، على هامش مشاركته فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة والمشتركة فى مصر يبلغ نحو 7 مليارات دولار، مؤكدًا أن الصين تأتى ضمن أكبر 20 دولة مستثمرة فى مصر.

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ولفت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى سعى الصين لزيادة الاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة، فى إطار زيادة التعاون الثنائى بين "القاهرة" و"بكين" فى ضوء الزيارات الهامة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للصين.