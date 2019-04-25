الرئيس السيسى: تحرير سيناء سيظل يومًا فاصلا بين الفقدان والاسترداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يوم تحرير سيناء سيظل يومًا فاصلاً بين الفقدان والاسترداد وبين الهزيمة والنصر.
وأضاف خلال كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، إن سيناء تحمل مكانة متميزة فى قلوب المصريين جميعًا، مكانة صاغتها الجغرافيا وأكدها التاريخ عبر العصور، وهمزة الوصل التى أكسبت مصر عمقًا استراتيجيًا مضاعفًا بجانب انتمائها للقارة الأفريقية والوطن العربى.
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