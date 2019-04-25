شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: سيناء تحمل مكانة خاصة فى نفوس المصريين جميعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطابًا اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، أكد فيه أن أرض الفيرز تحمل مكانة خاصة فى نفوس المصريين جميعًا. وكان رئيس الوزراء قد أرسل برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

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