شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات المصرية الصينية .. شراكة من البناء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر اليوم ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصينى "تشى جين بينج".

وتعد مصر أحد أهم الشركاء المحوريين للصين فى قمة منتدي الحزام والطريق، وتهدف هذه القمة لتعزيز التكامل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والارتقاء بالبنية التحتية فى دول المنتدي لتعزيز الربط فيما بينهم.