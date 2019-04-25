شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات المصرية الصينية .. شراكة من البناء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر اليوم ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصينى "تشى جين بينج".
وتعد مصر أحد أهم الشركاء المحوريين للصين فى قمة منتدي الحزام والطريق، وتهدف هذه القمة لتعزيز التكامل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والارتقاء بالبنية التحتية فى دول المنتدي لتعزيز الربط فيما بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر العلاقات المصرية الصينية .. شراكة من البناء (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.