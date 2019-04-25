مصر | القبض ربة سيدة خنقت زوجها حتى الموت في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض ربة سيدة خنقت زوجها حتى الموت في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت البساتين، واقعة مأساوية عندما أقدمت سيدة على خنق زوجها بسبب خلافات بينهما، ما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة.

Advertisements

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من عمليات النجدة بوجود متوفى داخل شقة بمنطقة فايدة كامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة "علاء.م" 56 سنة، مسجاة على سرير ولا توجد به إصابت ظاهرية.

وبتقنين التحريات تبين وجود آثار خنق حول الرقبة وبسؤال الزوجة قالت إنه توفى طبيعيا، وأكدت التحريات قيامها بخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات زوجية وتحرر المحضر اللازم للواقعة.