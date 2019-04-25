شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. أبرز 7 معلومات يجب معرفتها عن امتحان البوكليت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العد التنازلى نحو امتحانات الثانوية العامة يقترب، حيث يفصلنا أقل من شهرين على انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2019، الخليج 365 يقدم فى 7 خطوات أبرز المعلومات عن الكراسة الامتحانية "البوكليت"، والتى يحب على الطلاب معرفتها جيدًا.
1- البوكليت عبارة عن إجابة الأسئلة فى نفس الورقة الامتحانية ولكل سؤال جزء مخصص ومساحة يجب الطالب فيها.
2- البوكليت سيوفر الوقت والجهد على الطالب.
3- يحب على الطالب التأكد من استلام نموذج البوكليت المخصص له.
5- ترتيب استلام كراسة الامتحان المعروفة بالبوكليت سيكون من خلال رقم الجلوس.
6- يجب على الطالب التأكد من أن عدد ورق كراسة البوكليت كاملة ولا يوجد بها ورقة غير موجودة.
7- على الطالب أن يفهم المطلوب من السؤال بشكل جيد قبل بدء الإجابة لأن أسئلة البوكليت تعتمد بنسبة كبيرة على الفهم طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.
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