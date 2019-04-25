صور.. التنمية المحلية تحتفل بتخريج 4 دورات للعاملين بالمحليات فى سقارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بتخريج 4 دورات للعاملين بالمحليات فى مجالات صقل مهارات العاملين بإدارات أملاك الدولة وبرنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالإدارة المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات الأزمات وتنمية مهارات مهندسى المشروعات والتخطيط العمرانى والتنظيم. وقال المركز، فى بيانه، إن الدورات استمرت 3 أيام واستفاد منها 108 متدربين. Advertisements

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