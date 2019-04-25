انت الان تتابع 3 فُسح بالمجان في عيد تحرير سيناء.. اعرف الأماكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دار الأوبرا- أرشيفية

تحل علينا غدًا الخميس الموافق 25 أبريل، ذكرى تحرير سيناء، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء الغالية، بعد انسحاب جنود الاحتلال الإسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، التي تم توقيعها في 17 سبتمبر عام 1978، بين كل من الرئيس محمد أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن أنذاك، بعد 12 يومًا من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن، إذ كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر.

وترصد «التحرير» في هذه السطور الأماكن التي قررت الدولة فتحها أمام المواطنين بالمجان بمناسبة هذه الذكرى. المتاحف العسكرية قررت القوات المسلحة فتح المتاحف العسكرية مجانًا، لاستقبال الجماهير، غدًا الخميس، وذلك في متحف العلمين العسكرى، ومتحف بورسعيد الحربى، والعرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر،