شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات خدمية في أسوان بالتعاون مع الهيئة الهندسية باعتمادات 609 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات بـ609 ملايين جنيه في مختلف القطاعات الخدمية داخل المحافظة.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، أن الاعتمادات المخصصة لهذه المشروعات منها 320 مليون جنيه دعما من صندوق تحيا مصر و289 مليون جنيه دعما من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

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ووجه اللواء أحمد إبراهيم شكره للقوات المسلحة وصندوق تحيا مصر ووزارة التخطيط على جهودهم الفعالة والإيجابية وحرصهم على تدبير هذه الاعتمادات المالية لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة في أقل وقت ممكن بمختلف ربوع المحافظة لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني، وذلك ضمن العوائد والمكتسبات التي ستكون ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن من بين المشروعات المخطط تنفيذها، إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة، وأيضاً تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بطاقة 18 سريرا، وكذا توصيل المرافق لمشروع الإسكان لعدد 6 عمارات مع استكمال وتشطيب عدد 6 عمارات أخرى بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، بجانب مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة، فضلاً عن مشروع توصيل المرافق الخارجية من صرف صحي ومياه وطرق إلى رأس المنطقة الحرفية بقرية الجنية والشباك بمركز نصر النوبة.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أنه بالتوزاي هناك مشروعات مخطط تنفيذها عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل نطاق المحافظة وهى إنشاء مركز صندوق تحيا مصر الطبي للغسيل الكلوي بطاقة 40 كرسيا بجوار مستشفى الحميات بأسوان، وتوصيل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع لعدد 8 قرى بمركز نصر النوبة وهى المضيق وقورته 2 والعلاقي وماريا ومرواو وجرف حسين وأبوهور وكلابشة، وكذا إنشاء محطة مياه سعة 5 آلاف م3 / يوم بقرية عنيبة، بجانب مشروع تطوير واستكمال مركز شباب نصر النوبة والذي يتضمن رفع كفاءة ملعب كرة السلة وإنارته وإنشاء مبنى تغيير الملابس، علاوة على رفع كفاءة المسرح من الداخل والخارج وعمل حمامات خارجية ملحقة بالمسرح

وأوضح أن من ضمن المشروعات أيضاً توصيل المرافق الداخلية لمشروع الإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب لعدد 432 وحدة سكنية بالطويسة بمركز دراو، فيما تأتى المرحلة الثانية الممثلة في أعمال التوريدات والتجهيزات والتي سيتم تنفيذها بواسطة محافظة أسوان وتتمثل في استكمال مساكن قرى الظهير الصحراوى بإبريم ووادي العرب، وشراء عدد 4 سيارات إطفاء لقرى نصر النوبة، بجانب توريد التجهيزات الطبية للوحدة الصحية بقرية النزل، بالإضافة إلى شراء سيارة إطفاء للصداقة الجديدة، وتوصيل التيار الكهربائي لرأس المنطقة الحرفية بالجنينة والشباك، وكذا تجهيز مركز صندوق تحيا مصر الطبي للغسيل الكلوي طبياً وإدارياً.