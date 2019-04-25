شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في قمة «الحزام والطريق».. الأبرز في صحف الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وأخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

ففي صفحتها الأولي، وتحت عنوان «مصر في قمة الحزام والطريق بالصين»، ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه تلبية لدعوة الرئيس الصيني، شى جين بينج، يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى في قمة «الحزام والطريق» للتعاون الدولي، بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن مشاركة الرئيس في القمة، التي تنطلق اليوم، تأتى في إطار أهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولي، وحرص مصر على التفاعل معها، لاسيما أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها في مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، من أهمية في إطار المبادرة.

وأضاف المتحدث أن محاور المبادرة تتسق مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية، وفقا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.

وأشارت (الأهرام) إلى أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضا قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الصيني، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن الرئيس سيعقد لقاءات مع عدد من المسئولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. كما سيعقد الرئيس، على هامش القمة، لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك لبحث سبل دفع التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس السيسي أمس، ذكرت صحيفة (الأهرام) في صفحتها الأولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة قام، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة‪ بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، في تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر الأبرار، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى توجه عقب ذلك إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

وتحت عنوان «الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال الثلاثاء القادم»، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي، يشهد الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة عيد العمال نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين، ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.

وعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا بديوان عام الوزارة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد؛ لمناقشة الترتيبات النهائية لاحتفالية عيد العمال، ووضع آليات مستقبلية ومعايير تخص المكرمين من العمال في الاحتفالية، فضلا عن آليات الانتقال والحضور.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن محكمة جنايات دمنهور قضت، بعد إجماع الآراء، بمعاقبة الراهبين السابقين وائل سعد تواضروس وريمون رسمي منصور بالإعدام شنقا لإدانتهما بقتل الأنبا ابيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون، مشيرة إلى أن الحكم صدر برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين محمد المر وشريف عبدالوارث.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المحكمة قوله، في كلمة له في مستهل جلسة النطق بالحكم، إن المتهمين ارتكبا كبيرة من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي نهت الديانات السماوية عنها، ولم يمنعهما عن جرمهما كونهما راهبين، سلكا طريق الرهبنة طوعا. ولم يردعهما مكان ارتكاب الواقعة وكبر سن المجنى عليه ومكانته.

وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لأدلة الثبوت في هذه الدعوي، وتطابق الأدلة القولية مع الأدلة الفنية، وقررت بإجماع آراء أعضائها القصاص من المتهمين.

كما ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل أكد أن التعاقد على ٦ قطارات جديدة لمترو الأنفاق يمثل إضافة كبيرة لتدعيم اسطول القطارات بالخط الثاني، وأشار إلى أنه سيتم توقيع عقد القطارات الجديدة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة «هيونداي روتم»، الكورية الجنوبية فور الانتهاء من موافقة مجلس الدولة على مسودة التعاقد.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع وفد الشركة لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مترو الانفاق.. وبحث وزير النقل موقف توريد ٣٢ قطارا جديدا تم التعاقد عليها للخط الثالث للمترو حيث أوضح الجانب الكوري انه تتم حاليا مراجعة التصميمات الابتدائية الخاصة بالقطارات وانه من المقرر وصول أول قطار في يونيو ٢٠٢٠.

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وأكد وزير النقل ان كل تعاقدات المشروعات الجديدة سيتم طرحها في مناقصات عامة للوصول لافضل العروض ماليا وفنيا.

وتحت عنوان «الملا: إعادة تصدير الغاز القبرصي من مصر»، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المهندس طارق الملا وزير البترول أكد أن توقيع الاتفاق الحكومي لإقامة الخط الناقل للغاز القبرصي إلى مصر لإعادة تصديره للأسواق الخارجية يعد تتويجا للروابط القوية بين البلدين وأشاد بموافقة البرلمان القبرصي على الاتفاق مؤخرا.

وأشار إلى أهمية التعاون بين البلدين في تحقيق الاستفادة المشتركة لشعبي البلدين من موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير لرئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريوس الذي يزور القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة واستغلال موارد الغاز الطبيعي بالمنطقة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي بعد إطلاق أول تجمع إقليمي للغاز يضم 7 دول متوسطية تحت اسم منتدي غاز شرق المتوسط وعقد أول اجتماعاته في القاهرة في شهر يناير الماضي.. ومن جانبه أكد رئيس البرلمان القبرصي ان العلاقات المصرية القبرصية شهدت تطورات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية وان التعاون الاستراتيجي مع مصر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي يمثل أولوية مهمة لقبرص ويرتكز على قاعدة صلبة وتفاهم كبير بين الجانبين.

وعن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه، في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس التهنئة للمصريين الأقباط بمناسبة قرب عيد القيامة المجيد، كما وجه التهنئة لجميع عمال مصر الأوفياء بمناسبة عيد العمال.

وجدد مدبولي الشكر لوزيري الدفاع والداخلية على النجاح في تأمين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وكذلك للمصريين في الداخل والخارج على دورهم الإيجابي في الاستفتاء.

أكد رئيس الوزراء أن المشاركة الكثيفة من المواطنين بأرقام غير مسبوقة مقارنة بالاستفتاء السابق تضع على الحكومة مسئولية كبيرة. مؤكدا على ضرورة بذل أقصي الجهود من الوزراء لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم.

طالب مدبولي بضرورة الانتهاء من مراجعة كافة الأصول غير المستغلة لدي الوزارات والهيئات التابعة لها والتي تقدر قيمتها بالمليارات. وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.. وأشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم رصد 248 قطعة أرض غير مستغلة تضم 219 مليون متر وبدأ بالفعل العمل على استغلالها.

وأكدت د. هالة زايد وزيرة الصحة ان حملة «100 مليون صحة» تسير بنجاح كبير حيث تم حتي الآن فحص 50 مليون مواطن و3.5 مليون طالب بالمدارس الثانوية.. وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية رشحت د. محمد حسان المدير التنفيذي للحملة لجائزة «نيلسون مانديلا للريادة الطبية في افريقيا».

وقالت: إن الوزارة بدأت في إنشاء 4 مراكز علاج من فيروس سي في افريقيا أولها في تشاد تنفيذا لتكليفات الرئيس ومبادرته لعلاج مليون أفريقي.

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل الهيئة العليا للدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي وكذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» في إطار البرنامج الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما وافق على إنشاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالي وعلى إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية.

وتحت عنوان «الحكومة ترد على الشائعات، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد في بعض المواقع الاليكترونية عن تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

كما نفي ما تردد من فرض ضرائب على المستثمرين... مؤكدا أنه لا نية لفرض أي زيادات ضريبية على منتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية وانه لا صحة لما يتردد عن تقليص المساحة المزروعة بالقمح والتي تبلغ 3.25 مليون فدان أو رفع الدعم عن زراعته.

كما أكد المركز أنه لا صحة لخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة وان دور القطاع الخاص ينحصر في التدريب ونقل الخبرات

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن د. عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس المجلس الدولي للزيتون أشاد بالدور الذي يلعبه المجلس للنهوض بزراعة وصناعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون وزيتون المائدة مشيراً إلى قفز المساحة المنزرعة لأكثر من 240 ألف فدان وطرح أراض جديدة لزراعة أصناف الزيتون المتخصصة في إنتاج الزيت.

وأكد ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع رقم 53 للجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون. والتي تستضيفها وتترأسها مصر. بحضور على بن مبارك رئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون. ود. عبداللطيف غديره. المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون. ود. عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون. ومشاركة ممثلي 30 دولة على مستوي العالم.

وأوضح الوزير أن الزيتون يعتبر أحد أكثر الأشجار انتشاراً في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط نظراً لأهميته الاقتصادية ومساهمته في الناتج القومي وتوفير فرص العمل واستغلال الأراضي الوعرة والأراضي شبه الصحراوية وشبه الجافة وقدرته القائمة على توفير المياه مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة في مصر قفزت من 5 آلاف فدان في نهاية السبعينيات لأكثر من 240 ألف فدان.