شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الأقصر تعلن إمكانية تقسيط فواتير الاستهلاك المرتفعة على دفعات نقدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس قطاع كهرباء الأقصر، المهندس زكريا عبدالحميد، إمكانية تقسيط فواتير استهلاك الكهرباء التي تتراوح قيمتها ما بين 1500 و2000 جنيه على دفعات نقدية مع الفروع المختصة حسب مقدرة المواطن الفعلية على السداد.

وأكد عبدالحميد، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بتوجيهات من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لحل مشاكل المواطنين وتخفيف أعباءهم بعد شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

وقال إنه بالنسبة لفواتير استهلاك الكهرباء التي تزيد قيمتها عن هذه المبالغ فإنه طبقا لتعليمات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سيتم إعادة تقسيطها وتشريحها على متوسطات الاستهلاك بدون أية فوائد بطريقة ترضي المواطنين.