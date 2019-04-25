شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق القاهرة تستعد لاستقبال زوارها فى شم النسيم. .وفنون شعبية بالحديقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحدائق المتخصصة استعدت بالكامل لاستقبال زوارها فى عيد شم النسيم، وعيد القيامة، حيث تم رفع كفاءة الحدائق بالكامل.

وأضاف اللواء محمد سلطان لـ"الخليج 365"، أنه تم رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والصرف الخاص بها ومراجعة الانارة ، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين الحرائق وكذلك التنسيق مع هيئة الاسعاف لتوفير سيارات بالقرب من الحدائق .

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وأشار سلطان إلى أنه سيتم تنظيم حفل للفنون الشعبية والموسيقى العسكرية فى الحديقة الدولية بمدينة نصر، كما تم انشاء منافذ لبيع المشروبات والمأكولات لتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة، وكذلك تم مراجعة أسعار الكافتريات الموجودة بالحدائق ومراجعة كاميرات المراقبة.