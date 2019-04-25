شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر التجوال ببعض المناطق في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا بحظر التجوال بمنطقة بشمال سيناء.

وحدد قرار رئيس الوزراء -وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم- المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وأوضح رئيس الوزراء أن توقيتات حظر التجوال تكون من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار أخر.