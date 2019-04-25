شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.