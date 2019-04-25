شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري ومحافظتي شمال وجنوب سيناء بذكرى تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظتين. وأكد وزير الأوقاف أن الشعب المصري شعب عظيم يصنع كل يوم تاريخا جديدا ويبني مجدا جديدا يبهر العالم كله، ويثبت أنه شعب صانع للحضارة وقادر على مواجهة التحديات، يضع كل جيل من أبنائه لبنة قوية في بنائه الحضاري، ويحفر اسمه في سجلات تاريخه العظيم .

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