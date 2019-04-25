شكرا لقرائتكم خبر عن الفصل فى الطعن على إدراج 20 متهمًا بقوائم الإرهابيين.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان بطران، السبت المقبل، حكمها فى الطعن على غدراج 20 متهمًا، بينهم 4 سيدات فى قوائم الكيانات الإرهابية. Advertisements يصدر الحكم بعضوية المستشارين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وأحمد أمين وهشام الجندى، وسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم ويوسف عبد الفتاح. وكانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، نشرت قرارًا للدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 20 متهمًا على قائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

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