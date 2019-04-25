شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العلاج المجانى بمستشفى الصحة العائم بـ6 محافظات × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف المستشفى العائم التابعة لوزارة الصحة والسكان توفير الخدمات الطبية للمرضى فى 6 محافظات، فى إطار حرص الدولة على توفير لجميع الفئات وفى كل الأماكن.

”الخليج 365” يستعرض فى تحليل معلوماتى تقديم الخدمة الصحية على المستشفى العائم:

1- تقدم الخدمة بالمجان 100% للأطفال والكبار والأمهات.

2- المحافظات التى تمر بها المستشفى العائم هو أسوان وقنا والأقصر وأسيوط وسوهاج وبنى سويف.

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3- يرافقها سيارات إسعاف تنقل الحالات الطبية التى تحتاج إلى تدخلات إلى المستشفيات العامة والمركزية.

4- قامت بعلاج 55 ألفا و500 سيدة وطفل حتى الآن.

5- تشمل المستشفى 20 تخصصاً أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة.

6- تحتوى المستشفى على معمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار.

7- يتوفر بالمستشفى صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

8 – تقدم الفرق الطبية المتواجدة على المستشفى الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدي، وسكر الأطفال.